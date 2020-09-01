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В Казахстане снова появится МЧС

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщает alau.kz

«Структуру МВД следует пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства. Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям«, — сказал Токаев.

В 2014 году в Казахстане было упразднено Министерство по чрезвычайным ситуациям. Тогда в составе МВД был создан Комитет по чрезвычайным ситуациям.
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