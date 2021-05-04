В Казахстане снова пообещали вакцинировать 2 миллиона человек за месяц

Премьер-министр Аскар Мамин поручил в мае вакцинировать от коронавируса свыше двух миллионов человек. Такой же план правительство озвучивало в апреле, передает Tengrinews.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что для вакцинации в Казахстане доступны три вакцины: российский «Спутник V», казахстанская вакцина QazVac и китайская Hayat-Vaх производства ОАЭ. Первым компонентом привито порядка 1,5 миллиона граждан, или 15 процентов от подлежащего вакцинации населения.

«Необходимо не сбавлять набранного темпа вакцинации, следует его только наращивать. Мы делаем все, чтобы максимально обеспечить потребность населения в вакцинах от коронавируса и снизить уровень пандемии. Особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения. В мае поручаю обеспечить вакцинами свыше двух миллионов человек», — сказал Мамин.

Контроль за выполнением плана Мамин возложил на своего заместителя Ералы Тугжанова.

12 апреля премьер-министр поручал четко придерживаться графика вакцинации: обеспечить прививками по 2 миллиона человек в апреле, мае и июне. 27 апреля Аскар Мамин заявлял, что по итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить уже 20 процентов населения, подлежащего вакцинации.

Из данных Минздрава следует, что план по вакцинации 20 процентов населения в апреле не был выполнен.

В сентябре ожидается завершить вакцинацию 10 миллионов граждан.

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