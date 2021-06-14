В Казахстане снова взлетели цены на бензин

Цены на бензин вновь подорожали в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Аналитики отмечают, что несмотря на карантин, продажи бензина и прочих нефтепродуктов сократились за «коронакризисный» год всего на 2%.

Почти две трети объемов розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, АГЗС и АГНКС в стоимостном выражении пришлись на бензин: 704,1 млрд тг, что в натуральном выражении составило почти 3,9 млн тонн, — говорится в сообщении Ranking.kz.

Следом идет дизельное топливо.

Среди регионов наибольшие объемы розничной торговли нефтепродуктами пришлись на Алматинскую область (129,7 млрд тг), Алматы (110 млрд тг) и Карагандинскую область (105,5 млрд тг).

Наибольший объем розничной торговли бензином пришелся на марку АИ-92: 579,6 млрд тг, или 3,3 млн тонн, — отмечают исследователи.

Следом идет АИ-95: 115,7 млрд тг, или 595,5 тыс. тонн. На марки бензина АИ-96 и АИ-98 пришлось 2,6 млрд и 6,2 млрд тг соответственно.

Средние розничные цена на бензин выросли по всем маркам.

Так, за год наиболее востребованный бензин АИ-92 вырос в цене к маю 2021 года до 171,3 тг за литр (+12,8% за год). Бензин марки АИ-95/96 подорожал до 192,1 тг за литр (+11,6%), а АИ-95 — до 209,6 тг за литр (+9,5%), — уточнили эксперты.

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