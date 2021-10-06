В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке

Мажилис одобрил во втором чтении поправки по вопросам визуальной информации и передал законопроект в сенат, передает informburo.kz

Как сообщил депутат Берик Абдыгалиулы, поправки предусматривают размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

Отметим, что в действующем законе о языках «бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках. Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны содержать необходимую информацию на государственном и русском языках.

Депутаты также внесли поправки, направленные на:

изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населённых пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке;

изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках. При этом, в случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в РК, то они излагаются в неизменном виде;

и (или) других языках. При этом, в случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в РК, то они излагаются в неизменном виде; изложение надписи на дорожных знаках на государственном языке, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК;

приведение в соответствие норм законодательных актов по вопросам размещения текстов визуальной информации в соответствии с требованиями закона «О языках в Республике Казахстан».

Кроме этого, внесены нормы, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. Так, переводится на уведомительный порядок процедура информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, изменены требования при регистрации региональных религиозных объединений, уточнены гражданские права верующих и не верующих, расширен круг лиц, привлекаемых к проведению религиоведческой экспертизы.

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