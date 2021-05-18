В Казахстане собираются принять меры к нарушителям карантинных ограничений. Такое поручение Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре озвучил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает Tengrinews.kz.

«Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле. Однако приложение Ashyq показывает, что есть грубые нарушения карантинных мер. Поэтому с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой нужно проработать данный вопрос, отработать все механизмы по отношению к нарушителям«, — поручил премьер-министр на заседании правительства.

При этом, по его словам, принятые меры дают возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, поскольку со 2 по 15 мая заболеваемость снизилась на 593 человека.

«По сравнению с предыдущими днями мы видим, что ситуация стабилизируется. Шесть городов сейчас в «красной» зоне. В общем это все результаты тех мер, которые были приняты. Однако центральные госорганы должны принять ряд мер. Для мотивации населения к вакцинации мы должны проводить информационно-разъяснительную работу. Также акиматы должны проводить информационно-разъяснительную работу», — добавил Тугжанов.

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