В Казахстане собираются принять меры к нарушителям карантинных ограничений. Такое поручение Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре озвучил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает Tengrinews.kz.
«Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле. Однако приложение Ashyq показывает, что есть грубые нарушения карантинных мер. Поэтому с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой нужно проработать данный вопрос, отработать все механизмы по отношению к нарушителям«, — поручил премьер-министр на заседании правительства.
При этом, по его словам, принятые меры дают возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, поскольку со 2 по 15 мая заболеваемость снизилась на 593 человека.
«По сравнению с предыдущими днями мы видим, что ситуация стабилизируется. Шесть городов сейчас в «красной» зоне. В общем это все результаты тех мер, которые были приняты. Однако центральные госорганы должны принять ряд мер. Для мотивации населения к вакцинации мы должны проводить информационно-разъяснительную работу. Также акиматы должны проводить информационно-разъяснительную работу», — добавил Тугжанов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области