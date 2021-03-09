В Казахстане собираются сдерживать цены на куриные яйца и подсолнечное масло. Об этом на брифинге в столице сообщили представители Министерства сельского хозяйства страны. Власти намерены помочь птицеводам адресной доставкой фуражного зерна из фонда Продкорпорации, а также заключив соглашения между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен.

В Казахстане, в том числе и в Костанайской области, в этом году подорожали продукты питания. В министерстве торговли и интеграции страны подчеркивают, рост на конец февраля зафиксирован на 2,4%. Больше всего выросли цены на импортные продукты и овощи. Дороже стало мясо, сыры, яйца и подсолнечное масло. Кстати, чтобы сдержать рост цен на масло, как отмечают в Минсельхозе, будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями. Так же рассматриваются вопросы по экспорту подсолнечного масла.

«Что касается куриных яиц, сейчас также рассматривается вопрос относительно фуражного зерна, то есть адресной доставки фуражного зерна производителям куриных яиц из фонда Продкорпорации. По яйцам также будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен», — отметила директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ РК Сауле Молдабаева.

При этом казахстанцев уже интересует, подорожает ли в стране хлеб с учетом увеличения затрат на проведение будущей посевной компании? Ведь не секрет, что транспортные расходы, стоимость запчастей на сельхозтехнику, семена вновь увеличены. Что будет с ценой на хлеб, если цены на горюче-смазочные материалы тоже вырастут, интересовались журналисты на брифинге.

«Вопрос удорожания ГСМ у нас так остро не стоит, потому что государством принимаются меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей — это выделение удешевленных горюче-смазочных материалов ежегодно. До 900 тыс. тонн почти в год у нас выделяется, цена на 15-20% ниже, чем на АЗС. Поэтому мы считаем, что удорожание не повлияет на конечную продукцию как хлеб», — говорит директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.

Решить проблему, по словам чиновников из Минсельхоза, можно только с учетом замещения импортной сельхозпродукции. А к нам все еще немало завозится извне мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба. Поэтому в этом и последующем годах министерство сельского хозяйства намерено поддерживать те инвестпроекты, которые связаны с производством именно этих продуктов питания.

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