В Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность — зампред КНБ

В Казахстане последние три года сохраняется повышенная террористическая опасность, заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, передает Tengrinews.kz.

В Астане проходит официальное открытие 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием главы КНБ Ермека Сагимбаева.

Как отметил в своей речи Руслан Сейсембаев, ежегодно в Казахстане предотвращают, как минимум, два теракта.

«Непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», — сообщил он.

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