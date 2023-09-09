В Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность — зампред КНБ

Источник фото: Пресс-служба министерства обороны
В Казахстане последние три года сохраняется повышенная террористическая опасность, заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, передает Tengrinews.kz.
В Астане проходит официальное открытие 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием главы КНБ Ермека Сагимбаева.
Как отметил в своей речи Руслан Сейсембаев, ежегодно в Казахстане предотвращают, как минимум, два теракта.
«Непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», — сообщил он.
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