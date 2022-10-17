В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно

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Приказом министра просвещения от 29 сентября 2022 года внесены изменения в перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, которые можно получать заочно, вечерним обучением, а также путем экстерната, сообщает zakon.kz.
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частности, из перечня исключены физические и математические науки, системы информационной безопасности, ряд специальностей химической инженерии, электротехники, электротехники, механики и металлообработки, производственных и обрабатывающих отраслей и др.
При этом заочно допускается получать специальности:
- библиотекаря;
- техника особо охраняемых природных территорий;
- техника-технолога, электрика, теплоэнергетика, электромеханика, металлурга и др.;
- агронома, мастера леса;
- организатора перевозок;
- фельдшера, ветеринарного фельдшера;
- тренера-преподавателя по спорту;
- артистов цирка, хора, академического, народного пения и эстрады и преподавателей в этой сфере.
Приказ вводится в действие с 25 октября 2022 года.
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