В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно

Приказом министра просвещения от 29 сентября 2022 года внесены изменения в перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, которые можно получать заочно, вечерним обучением, а также путем экстерната, сообщает zakon.kz.

частности, из перечня исключены физические и математические науки, системы информационной безопасности, ряд специальностей химической инженерии, электротехники, электротехники, механики и металлообработки, производственных и обрабатывающих отраслей и др.

При этом заочно допускается получать специальности:

библиотекаря;

техника особо охраняемых природных территорий;

техника-технолога, электрика, теплоэнергетика, электромеханика, металлурга и др.;

агронома, мастера леса;

организатора перевозок;

фельдшера, ветеринарного фельдшера;

тренера-преподавателя по спорту;

артистов цирка, хора, академического, народного пения и эстрады и преподавателей в этой сфере.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2022 года.

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