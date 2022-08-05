В Казахстане сократили сроки регистрации брака

Соответствующий приказ подписал министр юстиции.

Как сказано в документе, срок назначения даты регистрации после подачи заявления сокращён с месяца до 15 дней. Брак регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак, на 15-й календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления.

Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем регистрации считается следующий за ним рабочий день.

Этот приказ вводится в действие с 15 августа.

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