Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 7 октября 2025 года подвела итоги двухлетней работы по выполнению поручения президента, направленного на ужесточение наказания за насилие в отношении детей.
«Осенью, два года назад, в Послании Глава государства Токаев К.К. поручил ужесточить наказание за все формы насилия в отношении детей. За это время приняты необходимые законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы обеспечения безопасности детей — особенно в сфере профилактики и защиты от насилия. Создаются Управления по защите прав детей в структурах акиматов, центры поддержки семьи, мобильные группы, увеличивается количество сотрудников органов опеки. Открыт государственный контакт-центр, а в школах внедрён QR 111 для прямой связи с детьми. Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами. Работая в регионах над внедрением мер, мы видим не только системные проблемы, требующие решения, но и заметные положительные изменения, произошедшие за короткий срок, о которых тоже важно говорить», — говорит Закиева.
