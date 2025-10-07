Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 7 октября 2025 года подвела итоги двухлетней работы по выполнению поручения президента, направленного на ужесточение наказания за насилие в отношении детей.

«Осенью, два года назад, в Послании Глава государства Токаев К.К. поручил ужесточить наказание за все формы насилия в отношении детей. За это время приняты необходимые законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы обеспечения безопасности детей — особенно в сфере профилактики и защиты от насилия. Создаются Управления по защите прав детей в структурах акиматов, центры поддержки семьи, мобильные группы, увеличивается количество сотрудников органов опеки. Открыт государственный контакт-центр, а в школах внедрён QR 111 для прямой связи с детьми. Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами. Работая в регионах над внедрением мер, мы видим не только системные проблемы, требующие решения, но и заметные положительные изменения, произошедшие за короткий срок, о которых тоже важно говорить», — говорит Закиева.

Усложнить перевод денег через банкоматы намерены в РК Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление...

С депозита на личный счет. Налоговая уточнила правила переводов Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснил, что переводы между собственными счетами и депозитами не...

Люди просят. Новые автобусные маршруты будут открыты в Костанае Оптимизация общественного транспорта продолжится. на совещании аким города напомнил, что до конца года необходимо разработать...