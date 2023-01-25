В Казахстане составят список людей, чьи активы могут изъять в доход государства

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, Администрации Президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры.
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Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными Президентом задачами, сообщается на сайте премьер-министра РК. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Так, по результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства.
Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.