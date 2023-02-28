В Казахстане создана петиция с требованием устранить ЧСИ и вернуть судисполнение государству

В Казахстане создана петиция с требованием устранить частных судебных исполнителей (ЧСИ) и вернуть судебное исполнение в функции государства, передает корреспондент агентства kaztag.kz.

«ЧСИ продают и сами же покупают имущество должников по значительно заниженной его рыночной стоимости, организовав теневой рынок недвижимости по всей стране. (…) Обязательства же по выплатам алиментов не осуществляются, видимо, не продуктивная категория! Когда право на наследство должно гарантироваться самим законом, а единственное жилье подлежит защите согласно Конституции РК, необходимо устранить вовлеченных судей и их поверенных ЧСИ, искусственно тиражирующих должников и отбирающих имущество гражданских лиц в стране со столь низкой плотностью населения, где человеческий фактор является критически значимым элементом самой государственности!» – заявляют авторы петиции.

Согласно декабрьским данным прокуратуры, выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере Т1,1 млрд, подлежавшие перечислению на счета взыскателей.

Также по акту надзора прекращены лицензии семи ЧСИ, два приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.

Авторы приводят данные, что из 7 тыс. дел, поступивших на рассмотрение в административные суды Республики, 2338 дел касались исков по обжалованию действий ЧСИ.

По мнению авторов петиции, определенная группа лиц, лицензированная министерством юстиции, контрактуется за определенные денежные суммы, чья ответственность страхуется также за определенные денежные суммы, для ведения дистанционного делопроизводства в базе АИСОИП того же министерства юстиции РК.

«В настоящее время отмечен низкий уровень профессиональной пригодности судей, отсутствие у них принципов гуманности, благоразумия и справедливости в целом, что является признаком деградации не только социальной ответственности общества и государственной власти, но и любой другой организованной системы управления», – говорится в заявлении.

Заявляется, что таким образом ЧСИ взыскателям-финансовым организациям позволяют без проведения надлежащих разбирательств на предмет и соразмерность стоимости залога с суммами взысканий отбирать имущество на тиражированных должников, порой даже искусственно созданных должников, избегать оплат надлежащих пошлин, превышать сроки и исполнения, и предъявления исполнительных документов, нарушая общепринятый срок исковой давности три года в гражданско-правовых отношениях, тем самым эффективно уничтожая стороны, хотя самим ЧСИ возвращают их статус спустя эти же три года после лишения

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