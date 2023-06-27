В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда

С 27 июня начал действовать приказ МИИР РК от 9 июня 2023 года, которым внесены изменения в «Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан», сообщает zakon.kz.

В частности, изменились сроки продажи билетов. Теперь они осуществляются в следующие сроки:

на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест (ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда);

на пригородные поезда – от 10 до 1 суток (ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

При этом указывается, что продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда. В прежней редакции правил говорилось – за 5 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. (Ранее разница составляла не менее 3 часов).

Кроме того, если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия или номер проездного документа. (Ранее указывались и серия и номер билета).

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