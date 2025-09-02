Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал задержание призывников на улицах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что закон для всех един.

«Закон для всех един. Такого законодательного правонарушения со стороны граждан мы не допустим. Массовых задержаний не будет – это нарушение конституционных прав человека. В целом государственный подход мы начали со школьных основ: начальная военная подготовка и другие мероприятия уже проводятся. Но того, что массово будут задерживать, мы не допустим. Мы уже получили указания по весеннему призыву и даже тогда не допускали массового призыва тех, кто окончил вузы и колледжи, – их не забирали. Те, которые изъявили желание, только их призывали», —

Он подчеркнул, что в этом году местным исполнительным органам запретили насильственно задерживать молодых людей на улицах и в других общественных местах.