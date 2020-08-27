В сентябре в Казахстане стартует осенний призыв в армию. Об этом заявил министр обороны Нурлан Ермекбаев, передает zakon.kz.

В Минобороны сообщили, что с сентября по декабрь планируется провести работу по осеннему призыву граждан на срочную воинскую службу.

«Администрация молодого пополнения, состоящая из должностных лиц, которые работают с новобранцами, должна быть назначена из числа наиболее подготовленных и добросовестных офицеров, сержантов по контракту, способных обеспечить высокий уровень учебного процесса, воинскую дисциплину в подразделениях», — сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Он подчеркнул, что все мероприятия по призыву граждан на срочную службу необходимо организовать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

До начала призыва министр обороны поручил привести в соответствие казармы, банно-прачечные комбинаты, столовые, учебно-материальную базу.

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