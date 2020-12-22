С 31 декабря этого года по 1 марта 2021-го в Казахстане стартует пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары. Эти месяцы даются бизнесменам для того, чтобы оно провели «работу над ошибками» и научились действовать с новым документом онлайн. Напомним, что это новшество коснется пока лишь тех бизнесменов, которые продают или покупают этиловый спирт, алкогольную продукцию, нефтепродукты и табачные изделия

В Казахстане изменились сроки ввода в реализацию пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары. Пилотный проект, когда предприниматели должны начать работать с этим документом, стартует 31 декабря 2020 года. Касается это подакцизной продукции, то есть если бизнесмены покупают или продают этиловый спирт, алкогольную продукцию, нефтепродукты и табачные изделия. Изначально планировалось начать работать по-новому уже с 1 ноября 2020 года.



«Сопроводительная накладная — это документ, который прослеживает весь путь товар от продавца до покупателя, когда приходит товар импорт и у бизнеса на дату пересечения границы накладная уже должна быть в системе. И этот товар идет по всем путям от отправителя до получателя»,- сказала главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.



Пилотный проект будет действовать с 31 декабря этого года по 1 марта 2021 года. Налоговики надеются, что этот период бизнесмены будут использовать во благо, то есть научатся работать с программой «виртуальный склад», отработают все тонкости с поставщиками. Ведь сопроводительные накладные — это важные документы, а их онлайн-наличие, продолжают налоговики, поможет обеспечить прозрачность и сквозной контроль товарооборота в стране от момента импорта до розничной реализации или экспорта. Сейчас же, к примеру, по данным управления госдоходов Костаная, лишь половина предпринимателей областного центра, реализующих алкоголь, прошли нужную регистрацию для работы с сопроводительными накладными.



«Предприниматели должны пройти регистрацию в инетсистеме для того, чтобы они могли участвовать в пилотном проекте для того чтобы они могли научиться работать в этой программе, и если возникнут техпроблемы, а они могут быть, поэтому и вводится пилотные проект, чтобы они смогли рассмотреть работу с агентами и расчеты с ними»,- говорит Жанна Турганова.

В управлении госдоходов Костаная просят бизнесменов обращаться к ним за консультациями в отдел администрирования косвенных налогов УГД Костаная по телефону 28-68-55 . Ведь на время действия пилотного проекта административные меры к предпринимателям применяться не будут. Но это лишь до 1 марта 21 года. К тому же с 1 мая 2021 года список товаров, для которых будет обязательно наличие сопроводительных накладных, серьезно расширится.

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