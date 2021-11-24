В Казахстане стремительно дорожают подержанные авто

В чём причины роста цена и что ждёт авторынок в будущем – это выясняли журналисты «31 канала».

Карагандинец Анатолий Ли потратил несколько месяцев и объехал несколько городов и автосалонов, пока смог найти приличный автомобиль с пробегом. Из-за громадной суммы утильсбора и растаможивания более-менее свежие машины в Казахстан просто не завозят, считает автолюбитель.

«У нас и утильсбор, и регистрация автомобилей, приобретаемых в России, Армении и Кыргызстане, также превышает многие страны мира. Например, у нас друзья, которые живут за рубежом, те же марки автомобилей покупают в полтора раза дешевле», – рассказал Анатолий.

По прогнозу учредителя Общественного союза автомобилистов Василия Климакова, рост цен продолжится.

«МВД начало давление на росучёт, и вот этот ручеек, который питает наш рынок именно иностранными машинами, относительно недорогими и прогнозируемого качества, всем понятно, что этот ручеёк иссякнет в скором времени. И тех машин, которые завезены в Казахстан и особенно на казахстанском учёте, ценность, безусловно, повысится», – подчеркнул он.

Почему авто с российскими номерами придётся зарегистрировать

В начале ноября казахстанские владельцы автомобилей с российскими номерами пожаловались на проверки полиции. Если машина не зарегистрирована в РК, её водворяют на специальную стоянку. В МВД пояснили, что таким образом хотят выявить авто с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, но не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Таких машин в Казахстане насчитывается 88 тысяч.

Водители в разных регионах страны собирались возле спецЦОНов или у зданий полиции и заявляли, что регистрация автомобилей обойдётся им слишком дорого – придётся заплатить больше стоимости самой машины. Однако в МВД пояснили, что каких-либо исключений или послаблений для таких случаев не предусмотрено.

Замглавы администрации президента РК Даурен Абаев так прокомментировал ситуацию: «Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России, – это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства. Для многих таких автовладельцев отсутствие юрисдикций развязало руки. Около 1,5 тысяч аварий по всей стране, свыше 200 погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту серую схему».

Так что очевидно: идти на уступки власти в этом вопросе не намерены, поэтому и надежд на возвращение к былым ценам за счёт подобных серых схем быть не может.

Приостановлена программа льготного автокредитования

Впрочем, утильсбор и дороговизна регистрации авто в Казахстане – далеко не единственные причины роста цен. Негативно повлияла на рынок и приостановка программы льготного автокредитования. Как сообщало Informburo.kz, получить выгодный кредит на покупку авто сейчас в стране практически невозможно, это подстегнуло цены на новые машины, что отразилось и на вторичном рынке.

Так как все выделенные по программе льготного автокредитования средства освоены, желающим взять авто приходится ждать, пока платежи от погашения действующих кредитов будут направлены на выдачу новых займов. Как правило, ожидание длится свыше полугода.

Отложенный спрос

Коронакризис сформировал так называемый отложенный спрос на многие виды товаров, в том числе на авто. Как пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, ситуация эта характерна не только для Казахстана, но и для всего остального мира.

«То же самое происходит на большом китайском рынке. То же самое происходит на рынке европейских стран. В первую очередь это спрос, который образовался. Это отложенный спрос. Если вы помните, во время пандемии люди практически сидели взаперти дома, банки не работали, люди не могли даже проплатить за квартиры. Могли только пойти в магазины продуктовые. Многие салоны автомобилей, туристические услуги упали и так далее», – уточнил министр.

Теперь же люди готовы делать те покупки, в которых отказывали себе в период локдаунов. Это и формирует повышенный спрос.

Кризис на границе с Китаем

Ещё один фактор, влияющий на рынок, – это ограничения, действующие на казахстанско-китайской границе. Поставки из Китая практически парализованы, и казахстанский бизнес несёт многомиллиардные потери. Китайская сторона объясняет эту ситуацию карантинными мерами предосторожности. В Казахстан трудно ввезти как автомобили целиком, так и запчасти, причём не только китайские, но и поставляемые из других стран транзитом через КНР.

Нехватка чипов

Весь мир сейчас страдает от дефицита чипов. В прошлом году действовали локдауны, автопроизводители приостанавливали работу заводов. Пик закрытий пришёлся на весну – с конца марта до середины мая. Предприятия не работали, а автопроизводители не ожидали быстрого восстановления спроса, поэтому они заказывали меньше полупроводников, крошечных чипов, управляющих двигателями, трансмиссиями, сенсорными экранами и многими другими компонентами современных легковых и грузовых автомобилей.

«В 2021 году авторынок также продолжил работу в условиях пандемии и ограничения поставок. При этом в первом квартале 2021 года в некоторых странах и на определённых заводах случались форс-мажоры, стихийные бедствия повлияли на выпуск полупроводников, что отразилось в целом на снижении объёма выпуска транспортных средств в мире, включая Казахстан. Объём недопоставок в РК в связи с проблемой полупроводников оценивается примерно в минус 10% от прогнозируемого объёма», – рассказала корреспонденту Informburo.kz вице-президент Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Анар Макашева.

В то же время потребители, по несколько недель не выходившие из дома из-за локдауна, стали покупать больше ноутбуков, смартфонов, телевизоров и игровых консолей, что увеличило спрос на чипы со стороны компаний, производящих эти устройства. Когда автопроизводители перезапустили свои заводы, в доступе осталось малое количество чипов.

Производители чипов оказались не готовыми к столь быстрому восстановлению спроса со стороны автостроителей и не заложили его в свои производственные планы.