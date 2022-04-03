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В Казахстане студенты бросают обучение из-за финансовых трудностей

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Более 112 тысяч казахстанских студентов оставили вузы, не окончив их.

Эта отрицательная тенденция сохраняется уже второй год подряд. 13 из 100 студентов, не окончивших обучение, покинули вузы из-за финансовых затруднений, передает «Информбюро» на «31 канале».

«Многие компании, которые сотрудничают с учебными учреждениями, ежегодно разыгрывают гранты для студентов. Единственное требование – иметь средний GPA и хорошую успеваемость», – рассказал о возможности получить образование бесплатно заместитель директора Альянса студентов Кадырбек Файзуллаев.

Также есть ректорские гранты, которых ежегодно выделяется не менее пятидесяти. Однако в некоторых вузах подобные гранты попросту сгорают из-за нехватки студентов. Это в основном технические специальности. А наибольшим спросом, по словам президента Ассоциации вузов Рахмана Алшанова, пользуется медицинское образование.

Отмечается, что к выбору будущей специальности нужно подходить обдуманно. Перспектива престижной должности не всегда оправдывается. А специалисты со средним техническим образованием нередко оказываются более востребованы.

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