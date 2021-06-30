В Казахстане суточный прирост больных коронаиврусом резко увеличился

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 июня в Казахстане.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀

Всего в стране подтверждено 423 137 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 678,

в городе Алматы – 253,

в городе Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 56,

в Алматинской области – 53,

в Атырауской области – 89,

в ВКО – 71,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 126,

в Карагандинской области – 302,

в Костанайской области – 47,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 50,

в Павлодарской области – 56,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 32.

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