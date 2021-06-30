В Казахстане суточный прирост больных коронаиврусом резко увеличился

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 июня в Казахстане.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀
Всего в стране подтверждено 423 137 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 678,
- в городе Алматы – 253,
- в городе Шымкенте – 103,
- в Акмолинской области – 48,
- в Актюбинской области – 56,
- в Алматинской области – 53,
- в Атырауской области – 89,
- в ВКО – 71,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 126,
- в Карагандинской области – 302,
- в Костанайской области – 47,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангистауской области – 50,
- в Павлодарской области – 56,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 32.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области