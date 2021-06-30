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  3. В Казахстане суточный прирост больных коронаиврусом резко увеличился

В Казахстане суточный прирост больных коронаиврусом резко увеличился

Фото из открытых источников

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 июня в Казахстане.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀

Всего в стране подтверждено 423 137 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 678,
  • в городе Алматы – 253,
  • в городе Шымкенте – 103,
  •  в Акмолинской области – 48,
  •  в Актюбинской области – 56,
  •  в Алматинской области – 53,
  •  в Атырауской области – 89,
  •  в ВКО – 71,
  •  в Жамбылской области – 24,
  •  в ЗКО – 126,
  •  в Карагандинской области – 302,
  •  в Костанайской области – 47,
  •  в Кызылординской области – 14,
  •  в Мангистауской области – 50,
  •  в Павлодарской области – 56,
  •  в СКО – 13,
  •  в Туркестанской области – 32.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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