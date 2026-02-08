Объём невостребованных пенсионных накоплений в Казахстане превысил 130 млрд тенге, сообщает LS.
Как следует из ответа ЕНПФ на официальный запрос издания, на начало текущего года вкладчики не получили из фонда около 130,4 млрд тенге.
В ЕНПФ уточнили, что владельцы этих средств распределяются на три основные категории. Первая — граждане, достигшие пенсионного возраста, но не обратившиеся за назначением выплат. Таких насчитывается 82 568 человек, а сумма их накоплений составляет 22,7 млрд тенге.
Ко второй категории относятся казахстанцы, выехавшие на постоянное место жительства за границу. Их число достигает 172 489 человек, а общий объём средств — 49,4 млрд тенге.
Третью группу составляют 295 640 умерших вкладчиков, чьи пенсионные накопления в размере 58,3 млрд тенге могут быть получены их наследниками.
В фонде напомнили, что невостребованные суммы не списываются и продолжают учитываться на индивидуальных пенсионных счетах. Средства инвестируются, и на них начисляется инвестиционный доход до момента обращения получателя или его наследников.
