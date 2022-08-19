В Казахстане торгующие канцтоварами не продают тетради тем, кто закупился меньше чем на 8 тысяч тенге

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Продавцы вынуждены вводить подобные ограничения, чтобы не работать в убыток.
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Несмотря на то, что премьер-министр Алихан Смаилов обещал, что цены на канцелярские товары и школьную форму стабилизируются, снижение их стоимости не наблюдается. К примеру, тетради которые в прошлом году стоили 13 тенге, в этом году в торговых центрах продают по 40 тенге, передает informburo.kz
Возмущённые родители говорят, что купить их стало самой настоящей проблемой, сообщает «31 канал».
В магазинах отказывают продавать тетради клиентам, которые не закупились у них как минимум на 7-8 тысяч тенге.
Продавцы канцтоваров остались недовольными поручениями премьер-министра. По их словам, народ вынужден экономить, чтобы хоть как-то покрыть свои расходы. Люди не то, что школьную форму – не могут позволить себе покупку более десяти тетрадей, отметили продавцы. Все заработанные деньги семьи в основном тратят на еду.
Торговцы не скрывают, что снизили бы цены, но нет могут этого сделать, поскольку не хотят работать в убыток. Из-за этого им приходится вводить ограничения на продажу пользующихся спросом тетрадей. Они считают предложение правительства о регулировании цен на канцтовары и форму нелепыми.
По данным общественного фонда «Ана тилеги», в этом году нуждающихся в помощи стало в два раза больше.
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