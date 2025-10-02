В стране фиксируется рост числа ЧП на аттракционах, где дети получают травмы из-за неисправных каруселей и недостаточного контроля. Сенатор Нурия Ниязова потребовала от правительства срочно внести изменения в законодательство и ужесточить правила безопасности.

По её словам, действующая система надзора не обеспечивает должной защиты, а жизнь и здоровье детей должны быть приоритетом.

«Лето 2025 года принесло целый ряд трагических инцидентов, связанных с эксплуатацией аттракционов и детских площадок. В Алматы 11-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на неисправном аттракционе «Вальс». В Актау двое детей оказались в больнице с переломами. А в одном из торговых центров на ребенка обрушилась декоративная конструкция. Каждое из этих происшествий – это не просто случайность, а сигнал о системных проблемах. Сегодня действующее законодательство не обеспечивает должного уровня безопасности. Технический регламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года. Действующие сегодня законы не обеспечивают должного уровня безопасности. Техрегламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года. Для объектов, работающих десятилетиями, обязательные правила отсутствуют. Не создан единый цифровой реестр, процесс постановки на учет не регламентирован, не определен уполномоченный орган. Эсплуатация регулируется только на этапе ввода, а требования к дальнейшему использованию, ремонту, хранению и расследованию инцидентов – не установлены. Нет и обязательных стандартов для подготовки персонала – в итоге безопасность детей и подростков оказывается под угрозой. Госорганам необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексный план мероприятий на 2025–2027 годы и утвердить соответствующие правила. Только так мы сможем исключить повторение трагедии и обеспечить нашим детям безопасное детство», — сказала Нурия Ниязова.

Она озвучила что необходимо сделать:

разработать и утвердить правила безопасной эксплуатации аттракционов и детских площадок;

закрепить полномочия уполномоченного органа;

создать цифровой реестр;

ввести процедуры постановки на учет и обязательное страхование ответственности владельцев-операторов;

разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала;

усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.

