Больше всего ветхих жилых зданий в Казахстане зарегистрировано в Алматы. Об этом LS сообщили в министерстве промышленности и строительства.
По информации ведомства, в стране насчитывается 789 аварийных многоэтажных домов для проживания (МЖД) и 2,6 тыс. ветхих. Всего же в стране 56,2 тыс. объектов МЖД.
Наибольшее количество устаревшей недвижимости зарегистрировано в Алматы. Как ранее отмечал аким Ерболат Досаев, в мегаполисе свыше 1,3 тыс. аварийных и ветхих зданий.
Чтобы решить данную проблему в стране, по информации министерства, реализуется концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Она предполагает снос 1,5 тыс. объектов.
В документе закреплены компетенции местных исполнительных органов по принятию программ реновации старых кварталов. Установлены механизм и критерии реализации инициатив. В том числе это порядок и условия возмещения собственникам квартир, а также способы финансирования с учетом бюджета и инвестклимата каждого региона.
Поэтому, как уточнили в министерстве, акиматы всех областей и мегаполисов утвердили дорожные карты по обеспечению новым жильем собственников квартир в данной категории до 2029 года и сносу самих объектов. Как заверили в ведомстве, с местными исполнительными органами ведется постоянная работа в этом направлении.