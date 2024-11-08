Больше всего ветхих жилых зданий в Казахстане зарегистрировано в Алматы. Об этом LS сообщили в министерстве промышленности и строительства.

По информации ведомства, в стране насчитывается 789 аварийных многоэтажных домов для проживания (МЖД) и 2,6 тыс. ветхих. Всего же в стране 56,2 тыс. объектов МЖД.

Наибольшее количество устаревшей недвижимости зарегистрировано в Алматы. Как ранее отмечал аким Ерболат Досаев, в мегаполисе свыше 1,3 тыс. аварийных и ветхих зданий.

Чтобы решить данную проблему в стране, по информации министерства, реализуется концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Она предполагает снос 1,5 тыс. объектов.

В документе закреплены компетенции местных исполнительных органов по принятию программ реновации старых кварталов. Установлены механизм и критерии реализации инициатив. В том числе это порядок и условия возмещения собственникам квартир, а также способы финансирования с учетом бюджета и инвестклимата каждого региона.

Поэтому, как уточнили в министерстве, акиматы всех областей и мегаполисов утвердили дорожные карты по обеспечению новым жильем собственников квартир в данной категории до 2029 года и сносу самих объектов. Как заверили в ведомстве, с местными исполнительными органами ведется постоянная работа в этом направлении.

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