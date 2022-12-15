В Казахстане учащимся официально разрешат приносить с собой еду в школу

В школьных столовых Казахстана появятся условия для детей, которые приносят с собой еду из дома. Приказ министра просвещения об изменениях в организации школьного питания вступит в законную силу уже 20 декабря, передает informburo.kz

В среднем по стране школьный обед стоит около 566 тенге. По данным на август 2022 года, самое дешёвое питание предоставляют столичным ученикам – их обед в школе стоил 449 тенге. Самые высокие цены – в Алматы и Акмолинской области, 750 тенге. За неделю расходы родителей на эти цели доходят до трёх тысяч, за месяц – до более 11 тысяч, за учебный год – до более 100 тысяч тенге на одного ребёнка.

Родители школьников, которые берут еду с собой, просили, чтобы в школах создали условия, чтобы дети могли питаться домашней едой. То есть речь шла об отдельных местах и холодильниках для хранения еды.

Теперь по новому приказу школы обязаны выделять специальное место для детей, которые не покупают еду в столовой. По словам представителей Минобразования, образовательные учреждения должны неукоснительно соблюдать эту норму.

«Мы получили несколько обращений только от родителей о возможности получения продуктов, принесённых из дома. В основном это дети, которые по состоянию здоровья нуждаются в определённой диете. В связи с этим существует правило о создании необходимых условий для приёма пищи, которую школьники приносят из дома», – пояснила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана Элина Паули.

Также приказ исключает требование о том, чтобы как минимум 60% используемых продуктов в школьных столовых были казахстанского производства. Основанием для исключения этого пункта указывается возможность расширить выбор продуктов питания для организации качественного питания школьников, разнообразить меню столовых и устранить барьеры на внутреннем рынке.

Ассоциация предприятий школьного питания ранее раскритиковала проект этого приказа Минпросвета. Арендаторы столовых заявили, что не хотят нести ответственность за чужую продукцию. Также, по мнению предпринимателей, невозможно будет создать условия для подогрева принесённой пищи, особенно в условиях ограниченного времени перемен.