В Казахстане ученые прогнозируют один из самых высоких в мире уровней смертности от COVID-19 — СМИ

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В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в авторитетном медицинском журнале The Lancet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.
Группа исследователей смоделировала уровень смертности от коронавируса на 100 тысяч человек в государствах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года.
В Кыргызстане он самый высокий, несмотря на то что республика получила пожертвования на вакцины — от 256 до 512 человек на 100 тысяч населения.
Отметим, что в Казахстане, согласно нижеприведенной карте, также прогнозируется один из самых высоких в мире уровней смертности от COVID-19 — от 128 до 256 человек на 100 тысяч населения.
В России, Украине, Узбекистане и других странах постсоветского пространства ситуация заметно лучше.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области