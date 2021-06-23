В Казахстане ученые прогнозируют один из самых высоких в мире уровней смертности от COVID-19 — СМИ

В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в авторитетном медицинском журнале The Lancet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Группа исследователей смоделировала уровень смертности от коронавируса на 100 тысяч человек в государствах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года.

В Кыргызстане он самый высокий, несмотря на то что республика получила пожертвования на вакцины — от 256 до 512 человек на 100 тысяч населения.

Отметим, что в Казахстане, согласно нижеприведенной карте, также прогнозируется один из самых высоких в мире уровней смертности от COVID-19 — от 128 до 256 человек на 100 тысяч населения.

В России, Украине, Узбекистане и других странах постсоветского пространства ситуация заметно лучше.

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