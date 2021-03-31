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В Казахстане ухудшается ситуация по короновирусу. Как будут работать костанайские ЦОНы

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Шесть ЦОНов Костанайской области принимают посетителей только при условии обязательного бронирования очереди. Данная мера предпринята для недопущения массового скопления людей и распространения вирусных заболеваний.

Казахстан вошел в «красную» зону по темпам распространения короновируса. Количество регионов, попадающих в эту же зону, увеличивается. Теперь их пять. Это Нур-Султан, Алматы, Атырауская область, ЗКО и сегодня в список попала Актюбинская область.

Учитывая это, в вышеназванных регионах ужесточаются карантинные меры. Они касаются и Центров обслуживания населения, которые теперь будут работать только по предварительному бронированию очереди.

«ЦОНы Костанайской области возобновили свою работу в мае 2020 года. С этого времени Отделы Костаная стали работать по предварительной брони очереди, летом к ним добавились ЦОНы Рудного и Тобыла. Хотелось бы подчеркнуть, что требования предварительной записи в шести отделах остаются обязательными на протяжении всего этого времени. Так же с мая 2020 года во всех Отделах области строго соблюдается масочный режим, производится регулярная дезинфекция зданий. Никаких послаблений для ЦОНов за указанный период нами введено не было. Так как, и это важно понимать, ЦОНы – это места скопления людей, и названные мною меры были приняты для безопасности услугополучателей. Поэтому я хотел бы еще раз обратить внимание жителей области: Центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с соблюдением строгих карантинных мер. Бронирование очереди обязательно для посещения 1, 2, 3 Отделов по обслуживанию населения Костаная, СпецЦОНа, ЦОНов Рудного и Тобыла», — рассказал директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат Төлепұлы.

Забронировать очередь в ЦОН можно несколькими способами. Через колл-центр 1414, на портале электронного правительства egov.kz, через приложение еGovmobile и телеграм-бот EgovKzbot2.0 (@kenes1414bot). Приходить в ЦОН лучше за 15 минут до назначенного времени.

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