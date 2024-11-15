В Казахстане уменьшили число грантов для студентов колледжей





С 25 июня в Казахстане стартует прием документов в колледжи на 2026–2027 учебный год. Для абитуриентов по государственному образовательному заказу выделено 140 тысяч грантов, сообщили в минпросвещения РК. По информации из открытых источников в прошлом году было выделено 150 000 грантов.

Подать документы можно через портал eGov.kz или непосредственно в колледже в электронном формате.

В этом году увеличено количество государственных грантов по техническим специальностям. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата с учетом обязательных и профильных предметов.

Выпускники, планирующие получить рабочую квалификацию, смогут поступить в колледжи по результатам собеседования.

Для абитуриентов педагогических специальностей предусмотрены эссе или диктант, а для поступающих на медицинские и творческие направления — специальные и (или) творческие экзамены.

Прием документов по рабочим квалификациям продлится с 25 июня по 27 августа. На специальности среднего звена на базе 9 и 11 классов документы будут принимать до 22 августа.

Для поступающих на творческие специальности сроки приема установлены с 25 июня по 20 июля, на педагогические — до 10 августа. Документы на медицинские специальности будут принимать до 10 августа для выпускников 9 классов и до 15 августа для выпускников 11 классов и обладателей технического и профессионального образования.

Прием на вечернюю форму обучения продлится до 20 сентября.

Также при поступлении в колледжи предусмотрены квоты для отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.

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