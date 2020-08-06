В Казахстане упростили прием на госслужбу ряда министерств во время карантина

Государственной комиссией по восстановлению экономического роста при Президенте поручено проработать вопрос ускоренного проведения в период пандемии конкурсных процедур и назначения на госдолжности в органах здравоохранения.

При этом учитывая текущие и предстоящие задачи, возложенные на социальный блок Правительства в период карантина, принято решение о распространении ускоренных конкурсных процедур также и на органы в сфере социальной защиты населения (в связи с задачами по обеспечению социальных мер в текущих условиях) и образования (в связи с задачами по качественной организации бесперебойного образовательного процесса в период пандемии).

«Сокращение сроков конкурсных процедур позволит оперативно заполнять образованные вакансии в данных органах, что способствует своевременному выполнению задач, возложенных на данные ведомства. Учитывая изложенное, приказом Агентства РК по делам госслужбы от 22 июля текущего года в Правила проведения конкурса внесены соответствующие поправки»,- сообщили в пресс-службе агентства по делам государственной службы РК.

Так, согласно внесенным поправкам в период карантина сокращен срок проведения конкурсов на должности министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, а также подразделений акиматов в сфере здравоохранения, занятости населения и образования. Таким образом, конкурсные процедуры сокращены с двадцати двух до четырех дней.

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