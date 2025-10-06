Списание долгов в рамках банкротства требовало определенных документов. Теперь для кредитов, полученных до 1 января 2025 года, процедуру упростили. Есть и другие изменения в законе, сообщает NUR.KZ.

В конце июня 2025 года был подписан закон, предусматривающий поправки в ряд законодательных актов, связанных с развитием финансового рынка, защитой прав потребителей финансовых услуг и сферой связи. Документ также включает обновления в закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Благодаря им казахстанцы получили возможность не только списать долги, но и оформить отсрочку их погашения для стабилизации своего финансового положения. Новые нормы вступили в силу 31 августа и позволяют решить вопрос с задолженностью тем, кто ранее получил отказ в признании банкротства.

Среди ключевых изменений в законе можно выделить отмену требования о проведении процедуры урегулирования долга по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита, если они были заключены до 1 января 2025 года.

Ранее отсутствие необходимой справки часто становилось причиной отказа в признании банкротства для многих казахстанцев. Теперь же, если кредит или микрокредит были оформлены до 2025 года, предоставлять такой документ больше не нужно. Это дает возможность гражданам повторно подать заявление на внесудебное или судебное банкротство при наличии долгов. Однако перед этим важно внимательно ознакомиться с условиями и возможными последствиями процедуры списания задолженности.

Также среди вступивших в силу изменений в законе отмечаются:

право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причины;

установление шестимесячного срока для повторного обращения за применением процедуры внесудебного банкротства, если до этого она была прекращена уполномоченным органом;

после завершения процедуры внесудебного банкротства будут списаны все долги банкрота перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, в том числе не отраженные в базах данных

кредитных бюро, кроме гарантов, поручителей и (или) залогодателей, которых могут заставить оплатить долг.

Иными словами, если раньше казахстанцам могли отказать в признании банкротства по кредитам, оформленным до 2025 года, из-за отсутствия процедуры урегулирования задолженности, то теперь это ограничение снято — граждане могут повторно подать заявление.

@Автор: Марлен Мауленкулов

Глава МЧС вручил костанайским спасателям ключи от новой пожарной техники В специализированной пожарной части №1 города Костаная состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой пожарной...