В Казахстане упростят ввоз иностранных авто

Казахстанским автодилерам облегчат процедуру ввоза иностранных авто на внутренний рынок. В министерстве торговли и интеграции разъяснили LS нововведения, рассматриваемые в ЕАЭС.

В ЕАЭС внесли в повестку изменения техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Они дают право представителям иностранных автозаводов самостоятельно выступать заявителем при одобрении типа транспортных средств, импортируемых на территорию Союза.

В Минторге пояснили, что вносимые изменения позволяют любому официальному представителю иностранного изготовителя выступить в качестве заявителя при одобрении типа транспортных средств, а также при распространении или продлении действия документов об оценке соответствия.

Согласно действующей редакции документа, заявителем на одобрение типа импортируемых транспортных средств на территорию Союза может быть только один из представителей иностранного изготовителя. Его изготовитель назначал в каждой стране ЕАЭС.

Одновременно с этим, решением Совета ЕЭК приостановлена норма на колесные транспортные средства. Согласно документу, прекращается действие документов об оценке соответствия на машину или на автокомпоненты в случае отзыва полномочий у представителя, который их получал.

Установленные нормы вступают в силу с 30 августа 2022 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года. Ранее в Минторге сообщали, что данные предложения внес Казахстан.

И. о. министра торговли и интеграции Серик Жумангарин отмечал, что изменения позволят обеспечить доступ автомобилей иностранного производства на внутренние рынки наших стран в текущих условиях.

«Нововведение позволит автодилерам Казахстана и других стран Евразийского экономического союза самостоятельно получать документы на типы транспортных средств о соблюдении требований техрегламента», – пояснил тогда он.

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