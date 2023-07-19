В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

Министерство здравоохранения Казахстана предупредило граждан республики о возможной вспышке лихорадки денге в Египте. В связи с этим в аэропортах, ж/д вокзалах и автомобильных пунктах РК усилили контроль за прибывающими из страны пирамид, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что египетские медики заявили о вспышке новой неизвестной болезни. По информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, симптомы неизвестного заболевания схожи с лихорадкой денге.

«В целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным на санитарно-карантинном пункте при въезде в страну в аэропорту, ж/д вокзалах и автомобильных пунктах проводится мониторинг прибывших путем дистанционного измерения температуры тела»,-сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

По данным КСЭК, в Казахстане ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания. В 2023 году зарегистрировано два случая лихорадки денге среди лиц, прибывших из неблагополучных по лихорадке денге стран (Таиланд).

Лихорадка денге – вирусная инфекция, которая передается человеку инфицированными комарами при укусах. Воздушно-капельным путем от человека к человеку заболевание не передается.

Заболевание распространяется в тропических и субтропических странах. По данным ВОЗ, эндемичными являются более 100 стран Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Симптомы и признаки лихорадки денге: повышение температуры тела, головная боль, ломота в теле, тошнота. Однако в большинстве случаев заболевание проходит без симптомов, и состояние больного улучшается через 1-2 недели.

В целях недопущения заражения при нахождении в эндемичных странах необходимо:

использовать средства защиты от укусов комаров;

закрывать окна и двери;

при проявлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

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