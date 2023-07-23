В Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами из-за вспышки неизвестной болезни в Египте

В Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами из-за случаев неизвестного заболевания, выявленного в Египте, передает TengriTravel со ссылкой на «Хабар 24«.

В Минздраве Казахстана заявили, что симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. Это высокая температура, рвота и головокружение. Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолетов между рейсами проводят дезинфекцию.

«Если специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявляют людей с высокой температурой, их сразу осматривают в медицинских пунктах в аэропортах. Если симптомы лихорадки денге подтверждаются, то пациентов направляют в городскую инфекционную больницу», — сказала Дарья Азимбаева, руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее лихорадку денге, переносчиками которой являются комары, выявили у двух казахстанцев – у жителя Павлодара и мужчины из Астаны. Оба они заболели во время отдыха в Таиланде.

Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых.

Напомним, в Египте зафиксировано 67 случаев заражения неизвестным вирусом в деревне Аль-Кус в провинции Кена.

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