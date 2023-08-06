В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах

Приказом министра науки и высшего образования с 1 июля 2023 года определена рекомендуемая минимальная заработная плата профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, определена следующая рекомендуемая минимальная заработная плата штатного профессорско-преподавательского состава:

для преподавателя – 240 000 тенге;

для старшего преподавателя – 276 000 тенге;

для ассоциированного профессора – 312 000 тенге;

для профессора – 420 000 тенге;

в национальных ОВПО для профессора – 480 000 тенге.

«Не уменьшать действующий размер заработной платы штатного ППС ОВПО в случае, если действующий размер заработной платы штатного ППC ОВПО выше установленной нормы», – говорится в документе.

Комитету высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК предписано довести приказ до сведения руководителей исполнительного органа ОВПО.

В свою очередь руководителям исполнительного органа ОВПО предписано руководствоваться данным приказом и обеспечить его исполнение с 1 июля 2023 года.

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