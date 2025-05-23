Приказом министра энергетики от 21 мая 2025 года утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Предельная цена за тысячу кубических метров без учета НДС составила:

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.

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