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В Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам

Фотография для новостиВ Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам

pixabay.com

Комитет автомобильных дорог подготовил поправки в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлен новый пункт, предусматривающий, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.

«При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения», — говорится в дополнении.

Согласно этому приложению ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа соответствующего года, с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область

Также ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа соответствующего года с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетісу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Ұлытау.

При этом в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку опасных грузов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 3 к организации движения.

При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
  • осуществляющие перевозку пищевой продукции;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку медикаментов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

При этом максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 5.

Так, ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область.

Также ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля соответствующего года в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетісу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Ұлытау.

Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие проекта позволит дорожным органам совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения и уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям обеспечивать организацию движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, а также дает право на ограничение или закрытие движения транспортных средств в экстремальных условиях (неблагоприятные погодно-климатические условия, стихийные бедствия, пожар, потеря несущей способности автомобильных дорог).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

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