В Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам

Комитет автомобильных дорог подготовил поправки в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлен новый пункт, предусматривающий, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.

«При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения», — говорится в дополнении.

Согласно этому приложению ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа соответствующего года, с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

Область Абай

Акмолинская область

Актюбинская область

Восточно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Также ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа соответствующего года с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

Область Жетісу

Кызылординская область

Мангистауская область

Туркестанская область

Область Ұлытау.

При этом в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку опасных грузов;

осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 3 к организации движения.

При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;

осуществляющие перевозку пищевой продукции;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку медикаментов;

осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

При этом максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 5.

Так, ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

Область Абай

Акмолинская область

Актюбинская область

Восточно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область.

Также ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля соответствующего года в следующих областях:

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

Область Жетісу

Кызылординская область

Мангистауская область

Туркестанская область

Область Ұлытау.

Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие проекта позволит дорожным органам совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения и уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям обеспечивать организацию движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, а также дает право на ограничение или закрытие движения транспортных средств в экстремальных условиях (неблагоприятные погодно-климатические условия, стихийные бедствия, пожар, потеря несущей способности автомобильных дорог).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.