В Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам

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Комитет автомобильных дорог подготовил поправки в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.
В правила добавлен новый пункт, предусматривающий, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.
«При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения», — говорится в дополнении.
Согласно этому приложению ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа соответствующего года, с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
Также ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа соответствующего года с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- Область Жетісу
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Туркестанская область
- Область Ұлытау.
При этом в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.
В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку опасных грузов;
- осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.
Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 3 к организации движения.
При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.
В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
- осуществляющие перевозку пищевой продукции;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку медикаментов;
- осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.
При этом максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 5.
Так, ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область.
Также ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля соответствующего года в следующих областях:
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- Область Жетісу
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Туркестанская область
- Область Ұлытау.
Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие проекта позволит дорожным органам совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения и уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям обеспечивать организацию движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, а также дает право на ограничение или закрытие движения транспортных средств в экстремальных условиях (неблагоприятные погодно-климатические условия, стихийные бедствия, пожар, потеря несущей способности автомобильных дорог).
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.