В Казахстане установлены новые правила въезда в страну

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В Казахстане с 15 января 2022 года изменены правила въезда из зарубежных стран.
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Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, передает , сообщает zakon.kz.
Справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы РК.
Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.
Как отмечается, при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, все пассажиры без исключений, включая граждан Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области