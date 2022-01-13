USD 433.69
EUR 497.4
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане установлены новые правила въезда в страну

В Казахстане установлены новые правила въезда в страну

news.mail.ru

Vinkmag ad

В Казахстане с 15 января 2022 года изменены правила въезда из зарубежных стран.

Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, передает , сообщает zakon.kz.

Справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы РК.

Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.

Как отмечается, при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, все пассажиры без исключений, включая граждан Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новые ограничения. В Костанайской области школьники и студенты переходят на дистанционное обучение
Следующая новость

Изменилось время продажи алкоголя в Костанайской области