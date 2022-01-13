В Казахстане установлены новые правила въезда в страну

В Казахстане с 15 января 2022 года изменены правила въезда из зарубежных стран.

Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, передает , сообщает zakon.kz.

Справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы РК.

Справка должна быть на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.

Как отмечается, при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, все пассажиры без исключений, включая граждан Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

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