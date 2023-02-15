В Казахстане установлены штрафы за незаконный сбор даров природы, повреждение растений и незаконные постройки в лесах, сообщает ru.sputnik.kz

Повреждение сенокосов и пастбищ – 3 МРП (10 350 тенге) за 1 кв. м.

Незаконное возведение построек и устройство складов – 2 МРП (6 900 тенге) за 1 кв. м.

Нарушение правил добычи живицы и древесных соков – 0,5 МРП (1 725 тенге) за 1 литр.

Также прописаны суммы штрафа за каждый срубленный или поврежденный вид деревьев или кустарников в черте города, а также краснокнижных растений, плодов и грибов.

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