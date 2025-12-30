В Казахстане утверждены предельные тарифы на электроэнергию на период до 2032 года. Соответствующий приказ подписал министр энергетики, сообщает Tengrinews.kz.

Согласно документу, предельные тарифы будут действовать в течение семи лет — с 2026 по 2032 год — и останутся на уровне, установленном на 2025 год. Тарифы утверждены для 66 групп энергопроизводящих организаций, за исключением 30-й, 54-й и 55-й групп.

Тарифы для крупнейших энергокомпаний

Так, для АО «Астана-Энергия» (9-я группа) предельный тариф установлен в размере 11,71 тенге за один киловатт-час. АО «Алматинские электрические станции», в состав которых входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Капшагайская ГЭС и Каскад ГЭС (26-я группа), будут работать по тарифу 20,93 тенге за кВт⋅ч.

Для Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова (1-я группа) предельный тариф составил 9,50 тенге. Евроазиатской энергетической корпорации (2-я группа) установлен тариф 9,40 тенге, Экибастузской ГРЭС-2 (3-я группа) — 15,67 тенге, Жамбылской ГРЭС имени Т. И. Батурова (5-я группа) — 23,25 тенге за киловатт-час.

Полный перечень энергопроизводящих организаций и их распределение по тарифным группам содержится в официальном документе.

Сроки действия

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2032 года.

