В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:

кабана – 17 177 особей;

марала – 1253 особи;

сибирскую косулю – 13 441 особь;

лося – 596 особей;

сибирского горного козла – 1356 особей;

бурого медведя – 176 особей;

рысь (кроме туркестанской) – 157 особей;

енотовидную собаку – 1994 особи;

корсака – 13 465 особей;

лисиц – 56 665 особей;

американскую норку – 3234 особи;

барсука – 15 592 особи;

горностая – 6649 особей;

ряд других животных.

Также установлены лимиты на охоту птиц:

гуси – 94 2079 особей;

утки – 1 848 290 особей;

лысуха – 347 515 особей;

кулики – 51 953 особи;

тетерев – 27 418 особей;

фазанов – 82 652 особи;

куропаток – 120 924 особи;

перепелов – 55 553 особи;

голубей – 141 045 особей;

ряд других птиц.

Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):

кабан – 134 особи;

марал – 14 особей;

косуля – 143 особи;

лось – 11 особей;

сайгак – 5062 особи;

сибирский горный козел – 5 особей;

серый бурый медведь (кроме тянь–шанского) – 3 особи;

рысь (кроме туркестанской) – 4 особи.

Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.

Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года

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