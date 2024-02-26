В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

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Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:
- кабана – 17 177 особей;
- марала – 1253 особи;
- сибирскую косулю – 13 441 особь;
- лося – 596 особей;
- сибирского горного козла – 1356 особей;
- бурого медведя – 176 особей;
- рысь (кроме туркестанской) – 157 особей;
- енотовидную собаку – 1994 особи;
- корсака – 13 465 особей;
- лисиц – 56 665 особей;
- американскую норку – 3234 особи;
- барсука – 15 592 особи;
- горностая – 6649 особей;
- ряд других животных.
Также установлены лимиты на охоту птиц:
- гуси – 94 2079 особей;
- утки – 1 848 290 особей;
- лысуха – 347 515 особей;
- кулики – 51 953 особи;
- тетерев – 27 418 особей;
- фазанов – 82 652 особи;
- куропаток – 120 924 особи;
- перепелов – 55 553 особи;
- голубей – 141 045 особей;
- ряд других птиц.
Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):
- кабан – 134 особи;
- марал – 14 особей;
- косуля – 143 особи;
- лось – 11 особей;
- сайгак – 5062 особи;
- сибирский горный козел – 5 особей;
- серый бурый медведь (кроме тянь–шанского) – 3 особи;
- рысь (кроме туркестанской) – 4 особи.
Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.
Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года