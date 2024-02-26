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В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Фотография для новости В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Фото взято с сайта novoetv.kz

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:

  • кабана – 17 177 особей;
  • марала – 1253 особи;
  • сибирскую косулю – 13 441 особь;
  • лося – 596 особей;
  • сибирского горного козла – 1356 особей;
  • бурого медведя – 176 особей;
  • рысь (кроме туркестанской) – 157 особей;
  • енотовидную собаку – 1994 особи;
  • корсака – 13 465 особей;
  • лисиц – 56 665 особей;
  • американскую норку – 3234 особи;
  • барсука – 15 592 особи;
  • горностая – 6649 особей;
  • ряд других животных.

Также установлены лимиты на охоту птиц:

  • гуси – 94 2079 особей;
  • утки – 1 848 290 особей;
  • лысуха – 347 515 особей;
  • кулики – 51 953 особи;
  • тетерев – 27 418 особей;
  • фазанов – 82 652 особи;
  • куропаток – 120 924 особи;
  • перепелов – 55 553 особи;
  • голубей – 141 045 особей;
  • ряд других птиц.

Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):

  • кабан – 134 особи;
  • марал – 14 особей;
  • косуля – 143 особи;
  • лось – 11 особей;
  • сайгак – 5062 особи;
  • сибирский горный козел – 5 особей;
  • серый бурый медведь (кроме тянь–шанского) – 3 особи;
  • рысь (кроме туркестанской) – 4 особи.

Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т.д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.

Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года

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