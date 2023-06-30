В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков

Приказом и.о. министра торговли и интеграции РК от 22 июня 2023 года утверждены Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются субъектами торговой деятельности через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории рынка согласно схеме и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы.

Специализация и зонирование территории торгового рынка по товарно-отраслевому признаку, а также тип торгового рынка в зависимости от объема и характера осуществляемых на торговом рынке сделок определяются собственником (владельцем) торгового рынка и утвержденным регламентом работы.

Торговые рынки классифицируются:

по товарной специализации:

продовольственные – по реализации продовольственных товаров;

непродовольственные – по реализации промышленных товаров, бытовой техники;

в зависимости от реализуемых товаров:

специализированные;

универсальные;

по объемам сделок и способам их осуществления:

розничные;

оптовые.

К примеру, универсальный торговый рынок является торговым рынком, на котором торговые места предназначены для осуществления продажи товаров разного класса:

на территории столицы, города республиканского значения и города областного значения торговый рынок состоит из одного и более стационарных торговых объектов, внутри которых могут

располагаться нестационарные торговые объекты, за исключением автолавок;

на территории города районного значения, поселка, села торговый рынок состоит из стационарных и (или) нестационарных торговых объектов.

Специализированный торговый рынок является торговым рынком, на котором 70 и более процентов товаров от их общего количества предназначены для осуществления продажи товаров одного класса.

Такой рынок представляет собой стационарные и нестационарные торговые объекты.

«В непродовольственных торговых залах при продаже вещей (одежда, обувь) должны быть созданы условия для их примерки, а для сложно-технических и других товаров, требующих проверки исправности, – условия для ее проведения», — говорится в документе.

Правила также предусматривают размещение QR-кода на каждом арендованном торговом месте для возможности арендаторам оставлять предложения, жалобы и обращения к руководству торгового рынка.

На торговых рынках должны быть:

оборудованы торговые места в соответствии со схемой их размещения, административно-бытовые, складские помещения и места общего пользования.

оборудованы доступные для обозрения места, на которых размещается информация, содержащая схему размещения на торговом рынке торговых мест; о наличии свободных торговых мест;

план эвакуации людей при возникновении пожара, аварийных, чрезвычайных ситуаций, содержащий порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей в

безопасную зону, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений и иных служб;

контактные данные (номер телефона и электронный адрес) лица, уполномоченного вести переговоры по предоставлению торговых мест в аренду (пользование);

информация, предусмотренная законодательством о защите прав потребителей;

информация о местонахождении контрольных средств измерений, книги отзывов и предложений;

номера телефонов администрации торгового рынка, территориальных подразделений государственных органов в сферах защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, органов по ветеринарии и карантину растений, отдела внутренних дел, куда необходимо обращаться в случае возникновения вопросов относительно работы торгового рынка;

в каждом продовольственном торговом зале устанавливаются контрольные средства измерений и т.д.

Также предусматривается, что киоск, выносной прилавок, торговое место, палатка (павильон), автолавка, автомат, вендинговый автомат, магазин должны быть расположены на специально определенном администрацией торгового рынка месте согласно схеме торгового рынка и договору об аренде.

Товары, потерявшие качество за время продажи и перешедшие в разряд недоброкачественных, должны сниматься с продажи, а затем уничтожены.

Товары, помещенные на временное хранение, должны быть упакованными в тару. В помещениях хранения товары размещаются с соблюдением принципов товарного соседства, норм складирования, режима и хранения.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2023 года.

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