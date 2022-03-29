В черном списке: каких питомцев казахстанцам больше нельзя держать дома

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 24 марта 2022 года утвердил перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, и перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, сообщает zakon.kz.
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В частности, в перечень запрещенных животных вошли:
- скорпионы (разных видов);
- пауки (разных видов);
- змеи;
- ящерицы (ядозубы и комодский варан);
- крокодилы всех видов;
- хищники (медведи, львы, леопарды, пумы, волки, росомахи и др.);
- приматы;
- все виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных РК.
В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, вошли представители следующих пород собак: акита американская, доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, различные овчарки, а кроме того, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.
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