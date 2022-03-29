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В черном списке: каких питомцев казахстанцам больше нельзя держать дома

m24.ru

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 24 марта 2022 года утвердил перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, и перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, сообщает zakon.kz.

В частности, в перечень запрещенных животных вошли:

  • скорпионы (разных видов);
  • пауки (разных видов);
  • змеи;
  • ящерицы (ядозубы и комодский варан);
  • крокодилы всех видов;
  • хищники (медведи, львы, леопарды, пумы, волки, росомахи и др.);
  • приматы;
  • все виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных РК.

В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, вошли представители следующих пород собак: акита американская, доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, различные овчарки, а кроме того, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.

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