В черном списке: каких питомцев казахстанцам больше нельзя держать дома

Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 24 марта 2022 года утвердил перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, и перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, сообщает zakon.kz.

В частности, в перечень запрещенных животных вошли:

скорпионы (разных видов);

пауки (разных видов);

змеи;

ящерицы (ядозубы и комодский варан);

крокодилы всех видов;

хищники (медведи, львы, леопарды, пумы, волки, росомахи и др.);

приматы;

все виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных РК.

В перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца, вошли представители следующих пород собак: акита американская, доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, различные овчарки, а кроме того, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.