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В Казахстане утвердили план по повышению доходов населения до 2029 года

— Сегодня, 14:55
Изображение для новости: В Казахстане утвердили план по повышению доходов населения до 2029 года

alau.kz


Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на 2026–2029 годы. Соответствующее постановление подписано 10 июня 2026 года.

Как отмечается в документе, необходимость принятия плана связана с тем, что рост экономики не всегда сопровождается увеличением реальных доходов граждан. Несмотря на положительные макроэкономические показатели, многие казахстанцы продолжают сталкиваться со снижением покупательной способности из-за инфляции, долговой нагрузки и неравномерного распределения доходов.

Одним из ключевых направлений остается государственная поддержка предпринимательства. По данным правительства, наиболее эффективными мерами признаны субсидирование микрокредитов через микрофинансовые организации, грантовое финансирование и лизинг. Эти инструменты показали высокий уровень выполнения обязательств по росту налоговых поступлений, доходов бизнеса, производительности труда и фонда оплаты труда.

При этом власти отмечают, что государственная поддержка должна сопровождаться встречными обязательствами со стороны бизнеса. В частности, предприятиям предлагают не только выполнять налоговые обязательства, но и повышать заработную плату сотрудникам, создавать качественные рабочие места, инвестировать в подготовку кадров и повышать производительность труда.

В числе предлагаемых мер — установление минимального уровня медианной заработной платы для получателей субсидий, поэтапный рост оплаты труда как условие сохранения доступа к льготному финансированию, а также контроль выполнения обязательств по уровню медианной, а не средней заработной платы.

Комплексный план также предусматривает меры по сокращению разрыва в оплате труда между различными категориями работников и дальнейшее повышение минимальной заработной платы.

Документ включает шесть основных направлений работы:

  • повышение заработной платы;
  • создание качественных рабочих мест;
  • развитие человеческого капитала и повышение занятости;
  • снижение инфляции и рост реальных доходов населения;
  • налоговые и социальные меры поддержки;
  • снижение долговой нагрузки и повышение финансовой устойчивости граждан.

Ожидается, что реализация плана позволит повысить уровень благосостояния населения и обеспечить более справедливое распределение результатов экономического роста.



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