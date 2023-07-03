В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение

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Представление документов не требуется при возможности получения их из государственных информационных систем, в том числе из сервиса цифровых документов.
Специалист, принимающий документы, формирует запросы в информационные системы через шлюз «электронного правительства»:
- в ИС Государственная база данных «Физические лица» — по документам, удостоверяющих личность заявителя.
- в ИС «ЗАГС» — по свидетельству о смерти получателя.
Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.
При отсутствии сведений из ИС физическим или юридическим лицом, осуществившим погребение, к заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществившего погребение, либо справка (свидетельство) о государственной регистрации юридического лица или патент индивидуального предпринимателя (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), осуществившего погребение;
- сведения о смерти получателя или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств и заверенный апостилем.
При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.
Выплата единовременной выплаты на погребение производится госкорпорацией путем зачисления на банковские счета в уполномоченном органе по назначению единовременной выплаты на погребение. Оплата банковских услуг, связанных с выплатой пособия, осуществляется за счет бюджетных средств.
Заявителю, обратившемуся за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.
Также предусматривается проактивное оказание услуги по назначению единовременной выплаты на погребение.
После получения согласия получателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений получатель через SMS сообщает о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.
Днем обращения за назначением единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу считается день получения согласия на назначение единовременной выплаты на погребение.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года