В Казахстане утвердили правила выписывания и хранения рецептов

Министр здравоохранения РК своим приказом от 2 октября 2020 года утвердил Правила выписывания, учета и хранения рецептов, передает zakon.kz.
Так, рецепты выписываются в бумажном или электронном виде медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или паллиативную помощь, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний на бланках по утвержденной форме.
Рецепты в бумажной форме заверяются подписью медицинского работника, выписавшего рецепт.
Рецепты в электронной форме подтверждаются электронной цифровой подписью медработника, выписавшего рецепт.
При этом рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне, выписываются, учитываются и мониторятся в автоматизированной системе в электронном виде.
В случае отсутствия возможности выписывания рецепта в электронном формате, он выписывается в бумажной форме.
Рецепты на получение лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях дополнительно подписываются уполномоченным лицом, определенным приказом медицинской организации и заверяются печатью организации здравоохранения «Для рецептов» или электронно-цифровой подписью уполномоченного лица.
Образцы подписей уполномоченных лиц, имеющих право подписывать рецепты, направляются медицинскими организациями в объекты фармацевтической деятельности, имеющие соответствующие договора с местными органами государственного управления здравоохранением.
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом заверяет рецепт на получение лекарственных средств бесплатно или на льготной основе своей подписью и печатью фельдшерско-акушерского пункта или электронно-цифровой подписью.
В сельских населенных пунктах в случае отсутствия врачей рецепты выписываются средними медицинскими работниками, ведущими амбулаторный прием больных.
Рецепты на лекарственные средства, не зарегистрированные и не разрешенные к применению в Республике Казахстан, не выписываются.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (28 октября).
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