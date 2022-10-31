В Казахстане утвердили правила заключения договора пенсионного аннуитета

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Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений в страховую организацию, сообщает zakon.kz.
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Так, для заключения договора пенсионного аннуитета вкладчику ЕНПФ (получателю, страхователю) необходимо обратиться в страховую организацию и предоставить следующие документы:
- заявление;
- оригинал удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
- сведения о банковских реквизитах;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, которое будет указано в договоре пенсионного аннуитета в качестве выгодоприобретателя в случае смерти вкладчика (получателя, страхователя, застрахованного лица);
- копию документа, удостоверяющего личность застрахованного.
Вместе с тем чтобы произвести перевод денег, необходимо представить в ЕНПФ следующие документы:
заявление о переводе пенсионных накоплений;
- копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения;
- оригинал договора пенсионного аннуитета, заключенного вкладчиком со страховой организацией.
При этом указывается, что при невозможности личного обращения вкладчика с заявлением он выдает физическому или юридическому лицу (поверенный) нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением с указанием в доверенности наименования страховой организации и полномочий по подписанию от своего имени заявления и договора пенсионного аннуитета.
Постановление вводится в действие с 8 ноября 2022 года.
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