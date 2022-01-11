В Казахстане утвердили предельную цену сжиженного газа для внутреннего рынка

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Приказом и.о. министра энергетики РК от 9 января 2022 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок республики вне электронных торговых площадок, сообщает zakon.kz.
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По регионам РК утвердили предельные цены на сжиженный газ
«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 28 000 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 10 января и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.
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