В Казахстане утвердили предельную цену сжиженного газа для внутреннего рынка

Приказом и.о. министра энергетики РК от 9 января 2022 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок республики вне электронных торговых площадок, сообщает zakon.kz.

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По регионам РК утвердили предельные цены на сжиженный газ

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 28 000 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 10 января и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.

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