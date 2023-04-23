В Казахстане утвердили предельный размер родительской платы за обучение в частных школах

Министр просвещения РК приказом от 14 апреля 2023 года утвердил предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ, сообщает zakon.kz.

Так, утвержден государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования в объеме, определенном соответствующей подпрограммой бюджетной программы Министерства просвещения РК на соответствующий финансовый год.

При этом предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих:

общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 1200 МРП (4 140 000 тенге — в 2023 году), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, в размере 2400 МРП (8 280 000 тенге — в 2023 году).

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2023 года

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