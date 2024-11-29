Ежегодно в Казахстане за изменениями пенсионных выплат следят миллионы человек, ведь для некоторых это единственный источник дохода. Особенно в условиях растущих цен на продукты питания и коммунальные услуги ожидаемое повышение не просто цифра, а залог уверенности в завтрашнем дне. Подробнее о том, на сколько вырастет пенсия и кого коснутся изменения, читайте в материале inbusiness.kz.

С вопросом об индексации пенсии мы обратились в министерство труда и социальной защиты. Согласно ответу ведомства, с 1 января 2025 года выплаты для пожилых казахстанцев увеличатся на 8,5%, с опережением уровня инфляции на 2%.

«Размеры базовой пенсии будут повышены в связи с изменением величины прожиточного минимума. После повышения в 2025 году минимальный размер совокупной пенсии составит 95 131 тенге. В том числе минимальная солидарная пенсия – 62 771 тенге, базовая пенсия – 32 360 тенге», – пояснили в министерстве.

Повышение пенсии коснется всех 2,4 млн пенсионеров.

В минтруда напомнили, что в Казахстане, начиная с 2023 года и в течение следующих пяти лет, размер базовой пенсии будет ежегодно поэтапно повышаться. Так, с начала 2025 года минимальная базовая пенсия будет увеличена с 60% до 65% от величины прожиточного минимума, максимальная – со 100% до 105%.

На выплату пенсий в 2025 году из республиканского бюджета выделено 4231,3 млрд тенге. Из них:

2867,7 млрд тенге – на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу;

1363,6 млрд тенге – на базовую пенсию.

В Казахстане женщины, воспитывающие пять и более детей до восьмилетнего возраста, а также жители, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска (с 1949 по 1963 год), имеют право на досрочный выход на пенсию.

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