В Казахстане увеличили размер штрафа и срок ареста за оскорбления и нецензурную брань

В марте в Казахстане начнут действовать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань, сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиций МВД РК Азамат Куримбаев, передает informburo.kz

На брифинге в МВД замначальника напомнил, что 3 января глава государства подписал поправки в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. В том числе была изменена статья о мелком хулиганстве.

«В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц», – сказал Азамат Куримбаев.

В настоящее время за мелкое хулиганство суд налагает штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 000 тенге), арест будет назначаться до 30 суток.

Поправки вступят в силу по истечении 60 дней после первого официального опубликования – в марте.

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