В Казахстане увеличивается количество старых автомобилей

Обеспеченность граждан машинами в сравнении с советской эпохой возросла, при этом автопарк Казахстана продолжает стареть, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

В агентстве «Автостат» привели статистические данные по количеству автомобилей и уровню обеспеченности ими в СССР на момент его распада. В 1991 году в стране числилось 16.9 млн легковых автомобилей, или же 59 авто на 1000 человек.

В Казахстане, где было зарегистрировано 800 тыс. легковых авто, приходилось 48 машин на 1000 человек.

Три десятилетия независимой жизни существенно изменили расстановку в сфере автомобилизации бывших советских республик, которая напрямую связана с уровнем личной жизни граждан и размерами их доходов. Ныне в Казахстане личным транспортным средством располагает каждый пятый, если исходить из количества населения 18.6 млн человек при 3.6 млн зарегистрированных легковых авто. В то же время в России автомобиль имеется у каждого третьего, т. е. разрыв лишь увеличился, — отмечает издание.

Впрочем, гораздо более удручающим является не диспропорция в количестве машин, а их стремительно увеличивающийся возраст. Если пять лет назад доля 10-летних авто в стране составляла 59 %, то в последнее время цифра выросла до 65 %.

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